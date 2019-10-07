В Орловской области зафиксировали случаи бешенства животных

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-07T12:44:27+03:00

В зоне риска находятся домашние питомцы и их хозяева

Изменить размер текста: A A

В селе Бунино (Урицкий район) зафиксировали бешенство животных. На частном подворье местного жителя поселилась дикая лисица. Во время исследования специалисты лаборатории орловского филиала «ЦНМВЛ» подтвердили – животное заражено.

В этот год случаи бешенства в регионе сократились, зафиксировано всего 4 случая заболевания (в 2018 году – 52). Однако специалисты уверены, нельзя терять бдительность. В зоне риска находятся домашние питомцы и их хозяева.

- Бешенство – это острая вирусная болезнь, которая в запущенной стадии ведет к смерти. Главными источниками заболевания являются дикие хищники, собаки и кошки. Заражение происходит через укус и слюну, - рассказывают сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Среди признаков заболевания - беспричинная агрессия, обильное слюнотечение и боязнь воды. Спасти животное уже невозможно.

Специалисты рекомендуют делать профилактические прививки, не допускать самовольный выгул домашних питомцев и, в случае подозрений на болезнь, сразу сообщить ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU