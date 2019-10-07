В Орле на улице Рощинская чуть не сгорела квартира
Возгорание началось на кухне
В Орле на улице Рощинская чуть не сгорела квартираФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на улице Рощинская чуть не сгорела квартира. Возгорание началось на кухне.
Происшествие случилось поздно ночью 6 сентября. Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 02.44. На место выехали пожарные ПСЧ-2.
- В результате пожара в квартире на пятом этаже термические повреждения получила кухня. Закоптились стены, потолок, подоконник и пластиковые откосы. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время возгорания никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU