Парни из Орла посоревнуются в «Солдатском кроссе»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-07T11:04:13+03:00

В городе стартовал прием заявок на участие в военно-патриотическом конкурсе

Изменить размер текста: A A

В Орле стартовал прием заявок на участие в военно-патриотическом конкурсе «В армии служить почетно!». Парни от 18 до 20 лет посоревнуются в «Солдатском кроссе», сборке и разборке автомата, а также атлетике.

В команде участников должно быть 10 человек без медицинских противопоказаний. Оценивать их физподготовку будут жюри под руководством Алексея Петрыкина, председателя Орловского регионального отделения ДОСААФ России директора городского центра «Десантник».

- Соревнования пройдут 25 октября на плацу войсковой части 03013 (ул. Комсомольская, 298),- сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Заявки принимаются до 18 октября по адресу: Пролетарская гора, 1, каб. 328, тел.: (4862) 76-34-53 или на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU