СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-07T10:30:07+03:00

Ночное ДТП в Орловской области обернулось гибелью двух человек. Фото: пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России

Водитель не справился с управление и опрокинулся в кювет

Изменить размер текста: A A

Ночное ДТП в Орловской области обернулось гибелью двух человек. Водитель не справился с управление и опрокинулся в кювет.

Трагическое происшествие случилось в 23:30 в субботу в селе Корсунь (Верховский район). «Фольксваген», за рулем которого сидел 36-летний водитель, допустил съезд с дороги с последующим опрокидывание машины.

- От полученных травм он и его пассажир, 32-летний мужчина, скончались на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU