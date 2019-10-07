Ночное ДТП в Орловской области обернулось гибелью двух человек
Водитель не справился с управление и опрокинулся в кювет
Ночное ДТП в Орловской области обернулось гибелью двух человек. Фото: пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России
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Ночное ДТП в Орловской области обернулось гибелью двух человек. Водитель не справился с управление и опрокинулся в кювет.
Трагическое происшествие случилось в 23:30 в субботу в селе Корсунь (Верховский район). «Фольксваген», за рулем которого сидел 36-летний водитель, допустил съезд с дороги с последующим опрокидывание машины.
- От полученных травм он и его пассажир, 32-летний мужчина, скончались на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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