380 тысяч рублей налога придется заплатить владельцам лодок в Орловской области

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-07T08:44:50+03:00

Это нужно сделать до 2 декабря

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В Орловской области стартовал сбор транспортного налога на яхты, катера, лодки и гидроциклы. Всего заплатить государству налоги предстоит владельцам 435 водных транспортных средств. Общая сумма взимаемого с них налога составила 380 тысяч рублей.

Сумма налоговой ставки за моторную лодку составляет от 25 рублей до 50 рублей, в зависимости от мощности двигателя. Для яхт и парусно-моторных судов эта сумма увеличена и составляет 60 и 100 рублей.

Самым дорогим налогом облагаются гидроциклы. Владельцам гидроциклов с двигателями мощностью до 100 л.с. придется заплатить 75 рублей и 150 рублей, если она выше.

- Весельные и моторные лодки с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил налогом не облагаются, - сообщает Федеральная налоговая служба по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU