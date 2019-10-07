2019-10-07T08:07:00+03:00
Происшествия

В орловскую колонию попытались передать «запрещенку»

Перебросить сверток через забор злоумышленникам не удалось
Наталья Меркулова
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В орловскую колонию попытались передать «запрещенку». Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиВ орловскую колонию попытались передать «запрещенку». Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В орловскую колонию попытались передать «запрещенку». Происшествие случилось в ИК-5 в поселке Нарышкино.

29 сентября два злоумышленника на прилегающей территории к колонии попытались перебросить сверток через забор. При личном досмотре в нем нашли два мобильных телефона и две сим-карты.

- Прибывшая на место оперативная группа МВД России «Урицкий» составила протокол об административном правонарушении, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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