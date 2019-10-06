В Орловской области пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты
В Орловской области пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты. Пожар случился поздним вечером 5 октября в деревне Арбузово (Кромской район).
Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы в 23:21. Пожарные ПСЧ-25 сразу выдвинулись на место происшествия. Как выяснилось, горел частный жилой дом местного жителя. Была угроза распространения на рядом стоящие строения.
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв.м. кровля обрушилась. 61 летний мужчина, хозяин дома, погиб, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Пожарным удалось отстоять соседние постройки. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU