6 Окт. 19:06 2019-10-06T19:07:28+03:00

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В Орловской области пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты. Пожар случился поздним вечером 5 октября в деревне Арбузово (Кромской район).

Сигнал о возгорании поступил на телефон экстренной службы в 23:21. Пожарные ПСЧ-25 сразу выдвинулись на место происшествия. Как выяснилось, горел частный жилой дом местного жителя. Была угроза распространения на рядом стоящие строения.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв.м. кровля обрушилась. 61 летний мужчина, хозяин дома, погиб, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарным удалось отстоять соседние постройки. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU