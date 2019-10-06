2019-10-06T18:28:17+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холодной

В областную столицу пришла настоящая осенняя погода
Наталья Меркулова
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Новая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холоднойНовая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холоднойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, новая рабочая неделя в Орле будет солнечной и холодной. В областной столице установится настоящая осенняя погода.

Дождь и сильный ветер, который пришел в наш регион в воскресенье, стихнут. В понедельник, 7 октября, осадки маловероятно, зато ночью ожидаются первые заморозки до -2°С.

Днем воздух прогреется до + 7°С. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 мм рт.ст.

Во вторник, 8 октября, синоптики обещают солнечную погоду без дождя и с юго-западным ветром со скоростью 4 м/с. На термометре в этот день +8°С, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В среду в Орле вновь поднимется сильный южный ветер со скоростью 7 м/с, которые на следующий день принесет обильные дожди и небольшое потепление до +12 С.

К выходным в регионе установится облачная погода с кратковременными осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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