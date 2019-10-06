Испанские страсти: орловские зрители увидели комедию «Хитроумная влюбленная»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-06T10:11:32+03:00

На сцене театра Тургенева было жарко от жгучего темперамента, интриг и страстных звуков гитары

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В пятницу, 4 октября, Орловский академический театр им. Тургенева открыл новый театральный сезон. В этот день на сцене было жарко от жгучего испанского темперамента, интриг и страстных звуков гитары.

Премьера комедии в 2-х действиях «Хитроумная влюбленная» перенесла орловских зрителей в эпоху Возрождения. Но история, написанная драматургом Лопе де Вега в начале 17 века, понятна и спустя сотни лет.

Испанские страсти, интриги и, конечно, гитара!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Девушка Фениса, влюбляется в сына своего соседа, но он ее не замечает и думает о другой. Зато его старый отец вовсе не прочь отвести страстную красавицу под венец. Что же будет? Отчаяние? Слезы? Смирение с судьбой?

Сможет ли Фениса влюбить в себя соседского сына?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг. Но Фелиса готова на все, чтобы добиться любви молодого человека. Хитроумный женский разум не знает преград.

Сможет ли она достигнуть своей цели? Приходите в театр и узнаете!

ИСТОЧНИК KP.RU