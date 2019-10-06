2019-10-06T10:11:32+03:00
Звезды

Испанские страсти: орловские зрители увидели комедию «Хитроумная влюбленная»

На сцене театра Тургенева было жарко от жгучего темперамента, интриг и страстных звуков гитары
Наталья Меркулова
Поделиться:
В театре Тургенева состоялась премьера спектакля «Хитроумная влюбленная»В театре Тургенева состоялась премьера спектакля «Хитроумная влюбленная»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В пятницу, 4 октября, Орловский академический театр им. Тургенева открыл новый театральный сезон. В этот день на сцене было жарко от жгучего испанского темперамента, интриг и страстных звуков гитары.

Премьера комедии в 2-х действиях «Хитроумная влюбленная» перенесла орловских зрителей в эпоху Возрождения. Но история, написанная драматургом Лопе де Вега в начале 17 века, понятна и спустя сотни лет.

Испанские страсти, интриги и, конечно, гитара! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Испанские страсти, интриги и, конечно, гитара!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Девушка Фениса, влюбляется в сына своего соседа, но он ее не замечает и думает о другой. Зато его старый отец вовсе не прочь отвести страстную красавицу под венец. Что же будет? Отчаяние? Слезы? Смирение с судьбой?

Сможет ли Фениса влюбить в себя соседского сына? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сможет ли Фениса влюбить в себя соседского сына?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг. Но Фелиса готова на все, чтобы добиться любви молодого человека. Хитроумный женский разум не знает преград.

Сможет ли она достигнуть своей цели? Приходите в театр и узнаете!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские яблоки стали самыми популярными в Москве
Орелстат: орловцы стали больше есть овощей
В Ливнах торжественно заложили первый камень кафедрального собора
Орловские школьники побывали на открытом уроке по гражданской обороне
Александр Мисуркин: в Орле пройдет турнир серии Гран-при по бадминтону
Орловских учителей пригласили на торжественный прием
Академия Никиты Михалкова представит в Орле спецпроект «Метаморфозы»
Житель Орла набросился с ножом на своего знакомого
Орловец отправится в колонию за неуплату алиментов
Власти отдадут часть «ОрелОтеля» под приватизацию
Первые выходные октября в Орле будут холодными
Орловцы могут оценить качество реализация национальных проектов
В Орловской области начали проверку качества питания школьников
Заведующую детским садом в Орле осудили за мошенничество
В Орловской области на лечение от рака выделят более 385 млн рублей
Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионер
82 охотников привлекли к ответственности в Орловской области
Сбербанк запустил в Воронеже новую услугу «СберЛогистика»
В Орел приедет известный историк Александр Музафаров
Орловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку