Испанские страсти: орловские зрители увидели комедию «Хитроумная влюбленная»
В пятницу, 4 октября, Орловский академический театр им. Тургенева открыл новый театральный сезон. В этот день на сцене было жарко от жгучего испанского темперамента, интриг и страстных звуков гитары.
Премьера комедии в 2-х действиях «Хитроумная влюбленная» перенесла орловских зрителей в эпоху Возрождения. Но история, написанная драматургом Лопе де Вега в начале 17 века, понятна и спустя сотни лет.
Испанские страсти, интриги и, конечно, гитара!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Девушка Фениса, влюбляется в сына своего соседа, но он ее не замечает и думает о другой. Зато его старый отец вовсе не прочь отвести страстную красавицу под венец. Что же будет? Отчаяние? Слезы? Смирение с судьбой?
Сможет ли Фениса влюбить в себя соседского сына?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг. Но Фелиса готова на все, чтобы добиться любви молодого человека. Хитроумный женский разум не знает преград.
Сможет ли она достигнуть своей цели? Приходите в театр и узнаете!
ИСТОЧНИК KP.RU