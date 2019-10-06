Орловские яблоки стали самыми популярными в Москве

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-06T08:38:24+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Москве стартовал масштабный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Он охватил 1,5 тысячи площадок по всему городу: в центре, округах, на рынках и ярмарках.

Однако самой притягательной для гостей праздника стала Красная площадь, где свою продукцию представили российские регионы. Орловская область покорила москвичей яблоками. Причем орловская продукция оказалась единственным забрендированным товаром на выставке.

- Наша машина с яблоками стала один из самых популярных арт-объектов. Такие сорта яблок как «Рождественская», «Веньяминовское», «Кандиль Орловский», «Орловский Синап», «Памяти Воину» и «Антоновка» оказались по вкусу многим гостям фестиваля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Продлится фестиваль до 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU