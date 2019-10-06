Орловские яблоки стали самыми популярными в Москве
В пятницу, 4 октября, в Москве стартовал масштабный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Он охватил 1,5 тысячи площадок по всему городу: в центре, округах, на рынках и ярмарках.
Однако самой притягательной для гостей праздника стала Красная площадь, где свою продукцию представили российские регионы. Орловская область покорила москвичей яблоками. Причем орловская продукция оказалась единственным забрендированным товаром на выставке.
- Наша машина с яблоками стала один из самых популярных арт-объектов. Такие сорта яблок как «Рождественская», «Веньяминовское», «Кандиль Орловский», «Орловский Синап», «Памяти Воину» и «Антоновка» оказались по вкусу многим гостям фестиваля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Продлится фестиваль до 13 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU