Орелстат: орловцы стали больше есть овощей
Федеральная служба государственной статистики по Орловской области (Орелстат) обнародовала результаты мониторинга по потреблению жителя региона основных продуктов питания. Специалисты привели данные за пять лет.
Из статистики следует, что потребление мяса и мясных продуктов, начиная с 2014 года, сокращается. Четыре года назад каждый орловец в среднем потреблял за год 80 кг мяса. Затем эта цифра снизилась до 75.
Пока жители Орловской области не достигли показателей четырехлетней давности. В 2018 году мы потребили всего 79 кг, но все же смогли немного улучшили результаты. Также в регионе снизилось потребление молоко (с 211 кг до 197), яиц (278 штук до 268) и фруктов (с 65 кг до 63).
Зато по данным Орелстата, в рационе орловцев стало больше овощей. С 2014 по 2018 год их потребление увеличилось с 79 кг до 85. Стабильное место на нашем столе занял картофель – 85 кг в год.
Кроме того, жители региона увеличили потребление хлебных продуктов. Если в 2014 году это было 110 кг, то теперь 116 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU