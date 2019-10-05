Орелстат: орловцы стали больше есть овощей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-05T16:17:30+03:00

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Федеральная служба государственной статистики по Орловской области (Орелстат) обнародовала результаты мониторинга по потреблению жителя региона основных продуктов питания. Специалисты привели данные за пять лет.

Из статистики следует, что потребление мяса и мясных продуктов, начиная с 2014 года, сокращается. Четыре года назад каждый орловец в среднем потреблял за год 80 кг мяса. Затем эта цифра снизилась до 75.

Пока жители Орловской области не достигли показателей четырехлетней давности. В 2018 году мы потребили всего 79 кг, но все же смогли немного улучшили результаты. Также в регионе снизилось потребление молоко (с 211 кг до 197), яиц (278 штук до 268) и фруктов (с 65 кг до 63).

Зато по данным Орелстата, в рационе орловцев стало больше овощей. С 2014 по 2018 год их потребление увеличилось с 79 кг до 85. Стабильное место на нашем столе занял картофель – 85 кг в год.

Кроме того, жители региона увеличили потребление хлебных продуктов. Если в 2014 году это было 110 кг, то теперь 116 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU