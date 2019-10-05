СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-05T06:40:16+03:00

Орловские школьники побывали на открытом уроке по гражданской обороне. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 4 октября, Орловская область присоединилась к всероссийской акции, посвященной 87-летию создания гражданской обороны в нашей стране. В ее рамкам школьники побывали на открытом уроке, учителями на котором стали сотрудники МЧС России.

Одними из первых к увлекательному и познавательному занятию присоединились ученики школы № 3 города Орла. Наталия Акулова, начальник пресс-службы ведомства, рассказала школьникам о современных способах оповещения во время чрезвычайной ситуации и действиях в экстремальных условиях.

Среди гостей урока оказались спасатели-поисковики, кинологи и их четвероногие помощники. Они на практике показали, на что способна их слаженная команда. Дети были в восторге.

- С момента своего создания и по сей день гражданская оборона носит поистине всенародный характер. Прошедший открытый урок наглядно доказывает, что на Орловщине ее азам начинают обучаться в самом раннем возрасте, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU