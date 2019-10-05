2019-10-05T06:33:53+03:00
Спорт

Александр Мисуркин: в Орле пройдет турнир серии Гран-при по бадминтону

Известный космонавт рассказал, что ждет нас во время первых в регионе Всероссийских соревнований в этом виде спорта
Наталья Меркулова
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Александр Мисуркин: в Орле пройдет турнир серии Гран-при по бадминтонуАлександр Мисуркин: в Орле пройдет турнир серии Гран-при по бадминтонуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 4 октября, во время встречи со СМИ на брифинге в ТМК «ГРИНН» Александр Мисуркин, известный космонавт и Президент Федерации бадминтона Орловской области, рассказал о предстоящем Всероссийском юношеском турнире по бадминтону.

С 17 по 21 ноября он впервые пройдет в Орле. Соревнования относятся к серии Гран-при (ранг «три звезды») и являются этапом Первенства России, по результатам которого формируется молодежная сборная страны.

Ранее такой турнир такого уровня проводился в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Самаре и Ростове-на-Дону.

- Для Федерации проведение турнира спустя всего 1,5 года со дня начала работы − это серьезное достижение и огромная ответственность, − подчеркнул Александр Мисуркин.

Соревнования пройдут на 10 кортах в ГРИНН-Центре. Одним из самых запоминающихся моментов обещает стать приветствие от экипажа Международной космической станции в адрес нашего города и участников турнира.

Завершит соревнования большой концерт рок-группы «7 Созвездий» из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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