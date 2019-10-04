Житель Орла набросился с ножом на своего знакомого

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-04T17:05:12+03:00

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В Орле местный житель напал с ножом на своего знакомого. Между приятелями возник спор и лучшим аргументом в нем орловец посчитал холодное оружие.

Все произошло на фоне распития горячительных напитков. Изрядно выпив мужчины поссорились и дело дошло до поножовщины. Когда 45-летний орловец понял, что он натворил, то вызвал скорую помощь. Медики доставили тяжело раненого в больницу. А нападавшего задержали полицейские.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - прокомментировали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU