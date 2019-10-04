2019-10-04T17:05:34+03:00
Общество

Орловец отправится в колонию за неуплату алиментов

Его взяли под стражу прямо в здании суда
Наталья Меркулова
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Орловец отправится в колонию, задолжав по алиментам 300 тысяч рублейОрловец отправится в колонию, задолжав по алиментам 300 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Орловец отправится в колонию за неуплату алиментов на ребенка. Его взяли под стражу прямо в здании суда.

Мужчина не желал проявлять родительскую заботу и участвовать в воспитании ребенка. Он нигде не работал и и трудоустраиваться не собирался. В итоге общая задолженность по алиментам превысила 300 тысяч рублей.

Учитывая все факты, судья принял решение, что исправление горе-отца может наступить только под стражей. Прямо из зала суда орловец отправился в исправительную колонию общего режима. За решеткой он проведет четыре месяца.

- Ранее мужчина привлекался к административной ответственности. Ему было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но это не послужило гражданину уроком, - сообщили «КП» в пресс-службе Управление ФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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