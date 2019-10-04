Власти отдадут часть «ОрелОтеля» под приватизацию

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-04T16:18:16+03:00

Средства, полученные от продажи акций, пойдут на уплату долгов города

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Сегодня, 4 октября, орловские депутаты на внеочередном заседании горсовета дали согласие приватизацию 25% акций муниципального АО «ОрелОтель». Их планируют продать почти за 274 миллиона рублей.

Замглавы городской администрации Игорь Краличев пояснил, что это позволит погасить кредиторскую задолженность муниципалитета и предупредит блокировку счетов образовательных учреждений.

Значительная часть средств, полученных от приватизации, пойдет также на питание школьников (24 млн рублей), социальную поддержку инвалидам и их семьям (12 млн рублей).

- Акции предлагается реализовать в ходе открытого аукциона, - сообщает пресс-служба городского Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU