Власти отдадут часть «ОрелОтеля» под приватизацию
Сегодня, 4 октября, орловские депутаты на внеочередном заседании горсовета дали согласие приватизацию 25% акций муниципального АО «ОрелОтель». Их планируют продать почти за 274 миллиона рублей.
Замглавы городской администрации Игорь Краличев пояснил, что это позволит погасить кредиторскую задолженность муниципалитета и предупредит блокировку счетов образовательных учреждений.
Значительная часть средств, полученных от приватизации, пойдет также на питание школьников (24 млн рублей), социальную поддержку инвалидам и их семьям (12 млн рублей).
- Акции предлагается реализовать в ходе открытого аукциона, - сообщает пресс-служба городского Совета народных депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU