2019-10-04T16:11:41+03:00
Общество

Первые выходные октября в Орле будут холодными

По прогнозам синоптиков, конец недели выдастся дождливым
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Короткое бабье лето закончилосьКороткое бабье лето закончилосьФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Первые выходные октября в Орле будут холодными. По прогнозам синоптиков, конец недели к тому же выдастся дождливым.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 5 октября в ночные часы 5 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13 градусов. Будет пасмурно, дождливо. Ветер северо-восточный 3 м/с, давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 октября, ночью всего +3, днем термометры не покажут выше +7 градусов. Ветер сменит направление на северное и усилится до скорости в 7 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.ст, снова будет пасмурно и дождливо.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе в регионе ожидаются заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24