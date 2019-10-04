СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-04T16:11:41+03:00

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Первые выходные октября в Орле будут холодными. По прогнозам синоптиков, конец недели к тому же выдастся дождливым.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 5 октября в ночные часы 5 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 13 градусов. Будет пасмурно, дождливо. Ветер северо-восточный 3 м/с, давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 октября, ночью всего +3, днем термометры не покажут выше +7 градусов. Ветер сменит направление на северное и усилится до скорости в 7 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.ст, снова будет пасмурно и дождливо.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе в регионе ожидаются заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU