СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-04T14:27:01+03:00

Достижения региона в развитии строительства, медицины и образования предлагают оценить в онлайн-анкете

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Орловцы могут оценить качество реализация национальных проектов. Достижения региона в развитии строительства, спорта, медицины и образования предлагают оценить в онлайн-анкете.

- Исследование направлено на получение достоверной информации об уровне осведомленности населения о целях реализации национальных проектов в Орловской области, ожиданиях граждан, уровне удовлетворенности, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

По итогам изучения анкет власти планируют разработать комплексный план информирования жителей области на 2020 год.

Принять участие в анкетировании может любой желающий на сайте областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU