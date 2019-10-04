Орловцы могут оценить качество реализация национальных проектов
Орловцы могут оценить качество реализация национальных проектов. Достижения региона в развитии строительства, спорта, медицины и образования предлагают оценить в онлайн-анкете.
- Исследование направлено на получение достоверной информации об уровне осведомленности населения о целях реализации национальных проектов в Орловской области, ожиданиях граждан, уровне удовлетворенности, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.
По итогам изучения анкет власти планируют разработать комплексный план информирования жителей области на 2020 год.
Принять участие в анкетировании может любой желающий на сайте областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU