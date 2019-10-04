В Орловской области начали проверку качества питания школьников

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-04T13:51:51+03:00

Одним из первых рейд в школьные столовые провели в Ливнах

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В Ливнах специальная комиссия начала проверку качества питания школьников. Блюда из столовых оценивались и по общим стандартам, и по эстетичности подачи. Кроме того, гастрономические ревизоры узнали и о том, что больше всего нравится есть школьникам.

В районном центре обед в столовой идет из расчета 40 рублей на человека. Меню едино для всех школ: плов с курицей, салат из свежей капусты или гречневая каша с рыбной котлетой, плюс чай с сахаром и батон.

- Детворе угодить труднее. Одни довольствуются чаем и булочкой, даже не сняв пробу с горячего, кто-то не съедает и половины порции, кому-то пришёлся по вкусу только салат, другим - плов. В результате много еды идет на выброс, - сообщает пресс-служба Администрации города Ливны.

Члены комиссии пришли к выводу, что больше всего ребята любят куриные и мясные котлеты, а также сосиски.

В плане соблюдения поварами технологической карты нарушений пока не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU