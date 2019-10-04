Заведующую детским садом в Орле осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-04T13:10:55+03:00

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Запутанное уголовное дело против заведующей орловским детским садом рассмотрели в Заводском районном суде. Основанием для его возбуждения стало то, что по бумагам женщина платила зарплату помощнику воспитателя, которого никто никогда не видел на работе.

Как выяснилось, еще три года назад она оформила в штат свою знакомую на 1,5 ставки, заведомо зная, что она не будет работать. Ежемесячно она оформляла на нее табель и получала зарплату. За год в ее распоряжение оказалось больше 150 тысяч рублей.

Во время суда женщина пояснила, что эти деньги она тратила на опытного бухгалтера (в штате на него не было ставки). Специалист помогал ей оформлять контракты и закупки для Детского сада.

- Она рассказала суду, что не считает свои действия мошенничеством с целью личного обогащения, так как действовала в интересах службы, пусть и незаконным путем, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда в Орле.

Однако суд счел факт того, что заведующая тратила средства на оплату внештатного бухгалтера не достаточным основанием для отмены приговора. Женщину лишили права занимать должность заведующей и обязал вернуть в областную казну 150 370 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU