2019-10-04T12:31:57+03:00
Общество

В Орловской области на лечение от рака выделят более 385 млн рублей

На эти средства планируется закупить оборудование и создать референс-центры
Наталья Меркулова
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В Орловской области на лечение от рака выделят более 385 млн рублейВ Орловской области на лечение от рака выделят более 385 млн рублейФото: Архив "КП"
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В Орловской области в 2020 году на лечение от рака выделят более 385 млн рублей. На эти средства планируется закупить оборудование и создать референс-центры. Кроме того, в планах переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

- Это важное направление национального проекта «Здоровье». Также в бюджет могут заложить дополнительное финансирование на профилактику и лечение заболеваний сердца, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Речь идет о еще 133,7 млн рублей. Напомним, эти две болезни одни из самых распространенных в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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