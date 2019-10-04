2019-10-04T12:04:31+03:00
Происшествия

Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионер

Тело 70-летнего мужчины смогли найти только во время разбора завалов сгоревшего дома
Наталья Меркулова
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Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионерСегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионерФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионер. Тело 70-летнего мужчины смогли найти только во время разбора завалов сгоревшего дома в деревне Второе Булатово (Хотынецкий район).

По данным МЧС, возгорание началось в полночь. В 00:09 на телефон экстренной службы поступил сигнал, после которого спасатели и пожарные сразу выдвинулись на место происшествия.

Огонь полностью охватил жилой дом и находившуюся рядом хозяйственную постройку. Не смотря на все усилия сотрудников МЧС, обрушилась кровля и здание полностью выгорело.

Утром, в 6:30, они обнаружили тело хозяина дома.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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