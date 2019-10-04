82 охотников привлекли к ответственности в Орловской области
В этом году уже 82 охотника привлечены к административной ответственности на Орловщине. Поводом для этого стало отсутствие лицензии на добычу и перевоз в транспорте расчехленного оружия.
- Контроль за нарушениями правил охоты ведет управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, во время охоты каждый охотник обязан иметь при себе охотничий билет, документы на огнестрельное оружия, а также лицензию на добычу отдельных видов животных.
ИСТОЧНИК KP.RU