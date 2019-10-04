2019-10-04T11:40:43+03:00
Общество

82 охотников привлекли к ответственности в Орловской области

Поводом для этого стало отсутствие лицензии и перевоз расчехленного оружия
Наталья Меркулова
Поделиться:
82 охотников привлекли к ответственности в Орловской области82 охотников привлекли к ответственности в Орловской областиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В этом году уже 82 охотника привлечены к административной ответственности на Орловщине. Поводом для этого стало отсутствие лицензии на добычу и перевоз в транспорте расчехленного оружия.

- Контроль за нарушениями правил охоты ведет управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, во время охоты каждый охотник обязан иметь при себе охотничий билет, документы на огнестрельное оружия, а также лицензию на добычу отдельных видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня ночью в Орловской области в пожаре погиб пенсионер
Сбербанк запустил в Воронеже новую услугу «СберЛогистика»
В Орел приедет известный историк Александр Музафаров
Орловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку
В Орле пенсионерка травмировалась под колесами иномарки
Пять пьяных водителей поймали на дорогах Орловщины полицейские
Три танка, сражавшихся в войне, установили в Мценском районе
Орловские спасатели провели масштабные учения по ликвидации ЧС
На Орловщине зафиксировано уже более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ
В Орле неизвестные обокрали храм
В Мценске молодой мотоциклист учинил ДТП с легковушкой
В лицее №22 Орла открыли мемориальную доску Владимиру Маркову
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны в Орловской области
В Орле автомобиль "Рено" сбил велосипедиста
Орловских депутатов насторожило количество негатива в адрес новой транспортной схемы
В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП в котором пострадал пешеход
Память погибших десантников почтут в Орле
Житель Орловской области пойдет под суд за смерть своего товарища
Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября
Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой Орла
Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 году
В Орле откроется выставка «Последние Гардемарины»
Орловские власти поблагодарили пенсионеров за мудрость
Водитель внедорожника пострадал в ДТП с легковушкой в Орле