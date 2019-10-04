В Орел приедет известный историк Александр Музафаров

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-04T11:16:25+03:00

Он прочитает открытую лекцию о боях Гражданской войны на Орловщине

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В следующую среду в Орел приедет известный российский историк Александр Музафаров. Он прочитает открытую лекцию «Белый воин и красноармеец – из кого состояли армии Гражданской войны».

В центре внимания ученого окажется ключевой эпизод войны - Орловско-Кромская операция, с момента которой в ноябре этого года исполнится ровно 100 лет.

Напомним, в рамках юбилейной даты уже прошли военно-исторический фестиваль в Новосиле, тематическая выставка и научная конференция в Военно-историческом музее.

- Проект направлен на сохранение исторической памяти, повышение информированности о событиях Гражданской войны и популяризацию военной истории России, - рассказали «КП» организаторы.

Встреча с историком пройдет 9 октября в 13:30 в библиотеке Бунина.

ЗНАЙ!

Александр Музафаров – эксперт Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и руководитель Центра просветительских и образовательных проектов Фонда исторической перспективы.

Он − автор книг «10 мифов о России», «По следам исчезнувшей России», «Забытые битвы Империи» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU