Орловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку
Рано утром 85-летняя старушка вышла из своего дома в деревне в Малоархангельском районе и пропала. Ее родные обыскали все окрестности, но найти не смогли.
Вскоре к поискам подключились сотрудники полиции, поисковики и просто неравнодушные люди. Они проверили все дороги, ведущие к районному центру, обошли дом каждого жителя деревни и прочесывали местность. Однако поиски затягивались, вестей от старушки не было уже два дня. В промозглую осеннюю погоду с холодными ночами и под дождем это уже критичный срок.
Спасение пришло от охотничьего пса по кличке Вожак и его хозяина старшего сержанта полиции Дмитрия Шелкова. Помощник оперативного дежурного взял на поиски свою собаку и благодаря ее чутью нашел пожилую женщину в заброшенном песчаном карьере.
К этому моменту пенсионерка находилась уже в крайне тяжелом состоянии, с трудом разговаривала и не могла подать сигнал о помощи. Отсюда ее срочно отправили в больницу, где сейчас о ней заботятся врачи.
- Дмитрий рад, что смог помочь. Он признался нам, что был очень тронут, когда родственники узнали его номер телефона и написали доброе сообщение со словами благодарности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU