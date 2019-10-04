2019-10-04T08:31:21+03:00
Общество

Орловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку

Пенсионерка два дня провела на холоде и чудом осталась жива
Наталья Меркулова
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Орловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОрловский полицейский и его пес спасли из карьера 85-летнюю бабушку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Рано утром 85-летняя старушка вышла из своего дома в деревне в Малоархангельском районе и пропала. Ее родные обыскали все окрестности, но найти не смогли.

Вскоре к поискам подключились сотрудники полиции, поисковики и просто неравнодушные люди. Они проверили все дороги, ведущие к районному центру, обошли дом каждого жителя деревни и прочесывали местность. Однако поиски затягивались, вестей от старушки не было уже два дня. В промозглую осеннюю погоду с холодными ночами и под дождем это уже критичный срок.

Спасение пришло от охотничьего пса по кличке Вожак и его хозяина старшего сержанта полиции Дмитрия Шелкова. Помощник оперативного дежурного взял на поиски свою собаку и благодаря ее чутью нашел пожилую женщину в заброшенном песчаном карьере.

К этому моменту пенсионерка находилась уже в крайне тяжелом состоянии, с трудом разговаривала и не могла подать сигнал о помощи. Отсюда ее срочно отправили в больницу, где сейчас о ней заботятся врачи.

- Дмитрий рад, что смог помочь. Он признался нам, что был очень тронут, когда родственники узнали его номер телефона и написали доброе сообщение со словами благодарности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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