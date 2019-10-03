В Орле пенсионерка травмировалась под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-03T20:12:20+03:00

Она переходила дорогу по нерегулируемой зебре

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В Орле пожилая женщина травмировалась под колесами иномарки. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемой зебре, водитель легковушки не уступил ей дорогу.

Авария случилась накануне вечером, 2 октября. 37-летний водитель ехал за рулем иномарки "Киа" по Садово-Пушкарной улице со стороны Комсомольской.

- В районе дома №73 по улице Карачевская при повороте налево он допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 63-летняя женщина попал в больницу: медики оказали ей необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU