2019-10-03T20:05:16+03:00
Общество

Пять пьяных водителей поймали на дорогах Орловщины полицейские

Пренебрегшим правилами дорожного движения лихачам грозит наказание по закону
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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За прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали на дорогах Орловщины 5 пьяных водителей. Пренебрегшим правилами дорожного движения лихачам грозит наказание по закону.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, один и водителей к тому же сел за руль в состоянии опьянения не в первый раз.

Между тем управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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