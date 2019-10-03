Пять пьяных водителей поймали на дорогах Орловщины полицейские

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-03T20:05:16+03:00

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За прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали на дорогах Орловщины 5 пьяных водителей. Пренебрегшим правилами дорожного движения лихачам грозит наказание по закону.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, один и водителей к тому же сел за руль в состоянии опьянения не в первый раз.

Между тем управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU