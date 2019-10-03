Три танка, сражавшихся в войне, установили в Мценском районе
Мемориал танкистам-гвардейцам в Орловской области пополнился новой техникой. Здесь, в Мценском районе, установили три военные машины, которые участвовали в боях Великой Отечественной.
Мемориалу почти 20 лет. Оборудован он в этом месте не просто так: сражения в военные годы шли на Орловщине, в частности у села Первый воин, ожесточенные. И теперь памятное место пополнилось новыми экспонатами. Три танка участвовали в боях в октябре 1941 года.
- Подтверждением того, что эти машины прошли боевые действия – вмятины на броне машины – отмечены красными кольцами. На территории комплекса также установлены гранитные плиты, на которых выбита историческая справка, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе орловского Облсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU