Три танка, сражавшихся в войне, установили в Мценском районе

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-03T19:59:23+03:00

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Мемориал танкистам-гвардейцам в Орловской области пополнился новой техникой. Здесь, в Мценском районе, установили три военные машины, которые участвовали в боях Великой Отечественной.

Мемориалу почти 20 лет. Оборудован он в этом месте не просто так: сражения в военные годы шли на Орловщине, в частности у села Первый воин, ожесточенные. И теперь памятное место пополнилось новыми экспонатами. Три танка участвовали в боях в октябре 1941 года.

- Подтверждением того, что эти машины прошли боевые действия – вмятины на броне машины – отмечены красными кольцами. На территории комплекса также установлены гранитные плиты, на которых выбита историческая справка, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе орловского Облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU