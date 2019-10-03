2019-10-03T15:04:23+03:00
Общество

Орловские спасатели провели масштабные учения по ликвидации ЧС

Сотрудникам экстренных служб предстояло эвакуировать пассажиров поезда «Белгород-Москва» и спаси город от техногенной катастрофы [фото]
Наталья Меркулова
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Сотрудникам экстренных служб Орла предстояло эвакуировать пассажиров поезда «Белгород-Москва» и спаси город от техногенной катастрофыСотрудникам экстренных служб Орла предстояло эвакуировать пассажиров поезда «Белгород-Москва» и спаси город от техногенной катастрофыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На два дня Орел превратился в оперативный центр по ликвидацию чрезвычайных ситуацией. Экстренные службы нашего региона присоединились к масштабным штабным тренировкам по гражданской обороне, которые проходят по всей стране.

У каждого региона было свое задание исходя из специфики местности. Орловским спасателям выпала миссия по спасению пассажиров поезда и города от взрыва цистерн с дизельным топливом и серной кислотой.

На смотре личного состава и техники показали боевую готовность и орловские энергетики Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На смотре личного состава и техники показали боевую готовность и орловские энергетикиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

1 октября на аэродроме «Южный» сотрудники МЧС, поисково-спасательных служб, МВД, медики, специалисты связи и энергетики продемонстрировали готовность техники и профессиональных кадров к ликвидации ЧС любого уровня сложности.

Спасатели и медики проверяют полную готовности к помощи пострадавшим Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спасатели и медики проверяют полную готовности к помощи пострадавшимФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один из самых зрелищных и волнительных этапов тренировки стали практические учения. По легенде, 2 октября, рано утром на железнодорожной станции Орла столкнулись пассажирский поезд «Белгород-Москва» и грузовой состав с дизельным топливом и серной кислотой. Возникла угроза взрыва.

ЧС на железнодорожном траспорте спасатели отработали на "отлично" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЧС на железнодорожном траспорте спасатели отработали на "отлично"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спасателям пришлось действовать в экстремальных условиях, максимально приближенных к реальности. Им предстояло вынести пострадавших пассажиров из перевернутых вагонов и изолировать цистерны с топливом от огня.

Во время ЧС каждая секунда - чья-то жизнь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время ЧС каждая секунда - чья-то жизньФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Выполнение таких мероприятий позволяет повысить уровень подготовки населения, руководящего состава и сил гражданской обороны к действиям при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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