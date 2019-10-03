Орловские спасатели провели масштабные учения по ликвидации ЧС
На два дня Орел превратился в оперативный центр по ликвидацию чрезвычайных ситуацией. Экстренные службы нашего региона присоединились к масштабным штабным тренировкам по гражданской обороне, которые проходят по всей стране.
У каждого региона было свое задание исходя из специфики местности. Орловским спасателям выпала миссия по спасению пассажиров поезда и города от взрыва цистерн с дизельным топливом и серной кислотой.
На смотре личного состава и техники показали боевую готовность и орловские энергетикиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
1 октября на аэродроме «Южный» сотрудники МЧС, поисково-спасательных служб, МВД, медики, специалисты связи и энергетики продемонстрировали готовность техники и профессиональных кадров к ликвидации ЧС любого уровня сложности.
Спасатели и медики проверяют полную готовности к помощи пострадавшимФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Один из самых зрелищных и волнительных этапов тренировки стали практические учения. По легенде, 2 октября, рано утром на железнодорожной станции Орла столкнулись пассажирский поезд «Белгород-Москва» и грузовой состав с дизельным топливом и серной кислотой. Возникла угроза взрыва.
ЧС на железнодорожном траспорте спасатели отработали на "отлично"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Спасателям пришлось действовать в экстремальных условиях, максимально приближенных к реальности. Им предстояло вынести пострадавших пассажиров из перевернутых вагонов и изолировать цистерны с топливом от огня.
Во время ЧС каждая секунда - чья-то жизньФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Выполнение таких мероприятий позволяет повысить уровень подготовки населения, руководящего состава и сил гражданской обороны к действиям при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU