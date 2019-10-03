На Орловщине зафиксировано уже более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ
Сезон простуд в Орловской области продолжается. По данным регионального Роспотребнадзора, зафиксировано уже более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
Большая часть из подхвативших вирусную инфекцию - дети, их среди заболевших 66%. Это несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Что касается гриппа, то пока что случаев заболевания им зарегистрировано в области не было. Полным ходом идет вакцинация.
- По состоянию на 27 сентября прививки против гриппа получили более 152 тысяч человек, что составляет 20,3% от численности населения, - сообщили в пресс-службе ведомстве.
Напомним, в Орле работают передвижные медпункты, в которых можно сделать прививку от гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU