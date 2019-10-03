2019-10-03T14:17:41+03:00
Общество

На Орловщине зафиксировано уже более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ

Больше половины из подхвативших вирусную инфекцию - дети
Ольга СУПОНЕВА
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Что касается гриппа, то пока что случаев заболевания им зарегистрировано в области не былоЧто касается гриппа, то пока что случаев заболевания им зарегистрировано в области не былоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сезон простуд в Орловской области продолжается. По данным регионального Роспотребнадзора, зафиксировано уже более 4 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Большая часть из подхвативших вирусную инфекцию - дети, их среди заболевших 66%. Это несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Что касается гриппа, то пока что случаев заболевания им зарегистрировано в области не было. Полным ходом идет вакцинация.

- По состоянию на 27 сентября прививки против гриппа получили более 152 тысяч человек, что составляет 20,3% от численности населения, - сообщили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, в Орле работают передвижные медпункты, в которых можно сделать прививку от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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