2019-10-03T10:24:37+03:00
Общество

В лицее №22 Орла открыли мемориальную доску Владимиру Маркову

В памятном мероприятии приняла участие мать бойца,погибшего на Северном Кавказе при исполнении воинского долга
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Андрей СасинФото: Андрей Сасин
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В лицее №22 города Орла открыли мемориальную доску Владимиру Маркову. В памятном мероприятии приняла участие мать бойца,погибшего на Северном Кавказе при исполнении воинского долга.

Фото: Андрей Сасин

Фото: Андрей Сасин

Мемориальная доска не случайно расположилась на стене здания лицея: Владимир Марков учился здесь и был его выпускником. Участниками мероприятия, состоявшегося накануне, стали нынешние учащиеся лицея, его директор Татьяна Шевцова, а также мать Владимира Людмила Маркова. Орловец погиб в 2000 году в Чеченской республике.

Фото: Андрей Сасин

Фото: Андрей Сасин

- Это третья доска героям локальных войн, установленная в школах города по поручению Губернатора. Инициатором памятных акций стала региональная общественная организация членов семей погибших защитников Отечества. Всего в областном центре будет установлено 12 мемориальных досок, еще 23 – в муниципальных образованиях области, - поделились с "Комсомолкой" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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