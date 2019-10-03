2019-10-03T10:03:48+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны в Орловской области

ОЭЗ появится на территории Мценского района
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление о создании особой экономической зоны в Орловской области. ОЭЗ появится на территории Мценского района.

Создание промышленно-производственной ОЭЗ позволит привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места.

- На территории ОЭЗ «Орел» планируется создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

По планам, к 2028-му году инвесторы принесут в регион больше 9 миллиардов рублей, а новых рабочих мест на предприятиях будет создано около двух тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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