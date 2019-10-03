В Орле автомобиль "Рено" сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-03T09:30:20+03:00

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В Орле велосипедист получил травмы, попав под колеса легкового авто. Днем среды, 2 октября, любителя двухколесного транспорта протаранил "Рено Сандеро".

64-летний мужчина ехал на иномарке по дороге-дублеру Комсомольской улицы со стороны Рижского переулка, в сторону Кромской улицы. В районе 404-го дома он сбил 34-летнего велосипедиста, который двигался по Кромской со стороны Комсомольской.

- При ДТП велосипедист получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU