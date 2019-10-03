2019-10-03T09:21:03+03:00
Общество

Орловских депутатов насторожило количество негатива в адрес новой транспортной схемы

Острый вопрос обсудили на совещании при областном совете
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба орловского облсоветаФото: пресс-служба орловского облсовета
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Орловских депутатов насторожило количество негатива в адрес новой транспортной схемы. Совещание, на котором обсуждался острый для сегодняшней орловской повестки вопрос, состоялось при Облсовете.

В зале было «жарко»: здесь присутствовали депутаты, представители городской, районной и областной власти, профильного департамента, перевозчики. В самом начале совещания спикер облсовета Леонид Музалевский отметил, что такого количества негатива, которое вылилось после публикации в открытом доступе новой транспортной схемы, еще не было. В облсовете пришли к выводу, что нужно обсуждать вопрос с общественностью и прорабатывать его более детально.

Затронули собравшиеся и сомнительный вопрос организации транспортных узлов, и сокращения количества маршрутов в несколько раз, и качество имеющегося сегодня автопарка.

В итоге облсовет рекомендовал Департаменту транспорта схему доработать с учетом всех мнений. Парламентарии отметили, что вернутся к обсуждению вопроса еще не раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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