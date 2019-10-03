В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП в котором пострадал пешеход

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-03T09:06:17+03:00

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В Орле полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась в сентябре на улице Андрианова.

Все произошло 4 числа прошлого месяца, в районе дома №12а. Здесь, в районе нерегулируемой зебры, внедорожник "Нива Шевроле" черного цвета наехал на 60-летнего мужчину.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обратились к орловцам в областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отмечают, что возможно у кого-либо из горожан могли сохраниться записи с видеорегистраторов, на которые попала эта авария, либо же есть свидетели ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU