2019-10-03T09:06:17+03:00
Происшествия

В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП в котором пострадал пешеход

"Нива Шевроле" сбила мужчину 4 сентября на улице Андрианова
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась в сентябре на улице Андрианова.

Все произошло 4 числа прошлого месяца, в районе дома №12а. Здесь, в районе нерегулируемой зебры, внедорожник "Нива Шевроле" черного цвета наехал на 60-летнего мужчину.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обратились к орловцам в областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отмечают, что возможно у кого-либо из горожан могли сохраниться записи с видеорегистраторов, на которые попала эта авария, либо же есть свидетели ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле неизвестные обокрали храм
В Мценске молодой мотоциклист учинил ДТП с легковушкой
В лицее №22 Орла открыли мемориальную доску Владимиру Маркову
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны в Орловской области
В Орле автомобиль "Рено" сбил велосипедиста
Орловских депутатов насторожило количество негатива в адрес новой транспортной схемы
Память погибших десантников почтут в Орле
Житель Орловской области пойдет под суд за смерть своего товарища
Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября
Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой Орла
Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 году
В Орле откроется выставка «Последние Гардемарины»
Орловские власти поблагодарили пенсионеров за мудрость
Водитель внедорожника пострадал в ДТП с легковушкой в Орле