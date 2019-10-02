СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-02T17:10:31+03:00

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Житель Орловской области пойдет под суд за смерть своего товарища. Он учинил пьяное ДТП, обернувшееся гибелью человека.

Все случилось в сентября прошлого года. Тогда 29-летний мужчина из города Мценска подшофе ехал на мотоблоке с самодельным прицепом, в котором вез еще двоих местных жителей. Тихоходный транспорт двигался по проезжей части и в какой-то момент пьяный водитель не смог оценить дорожную ситуацию: мотоблок столкнулся с легковушкой. Один из его пассажиров получил черепно-мозговую травму, обернувшуюся летальным исходом. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Спустя год следствие завершено.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По указанной статье мужчине может грозить реальный срок заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU