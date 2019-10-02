2019-10-02T17:10:31+03:00
Происшествия

Житель Орловской области пойдет под суд за смерть своего товарища

Он учинил пьяное ДТП, в котором погиб человек
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Орловской области пойдет под суд за смерть своего товарища. Он учинил пьяное ДТП, обернувшееся гибелью человека.

Все случилось в сентября прошлого года. Тогда 29-летний мужчина из города Мценска подшофе ехал на мотоблоке с самодельным прицепом, в котором вез еще двоих местных жителей. Тихоходный транспорт двигался по проезжей части и в какой-то момент пьяный водитель не смог оценить дорожную ситуацию: мотоблок столкнулся с легковушкой. Один из его пассажиров получил черепно-мозговую травму, обернувшуюся летальным исходом. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Спустя год следствие завершено.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По указанной статье мужчине может грозить реальный срок заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Память погибших десантников почтут в Орле
Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября
Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой Орла
Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 году
В Орле откроется выставка «Последние Гардемарины»
Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость
Водитель внедорожника пострадал в ДТП с легковушкой в Орле
В Орловской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения
Мост «Дружбы» в Орле проверят на безопасность
В Орел возвращается теплая погода без дождей
Орловчанка попала в больницу после ДТП возле «ГРИННа»
Освещение на орловских набережных восстановят
В Орле стартует сезон катания на коньках
На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку
В Орле скоропостижно скончалась актриса Татьяна Шмелева
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Орловцы смогут по телефону проконсультироваться о гриппе и ОРВИ
Сегодня орловцам пообещали подключить к отоплению все дома
В Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человек
Орловский военкомат объявил в розыск 220 уклонистов от военной службы
Директором орловского ТТП официально стал Юрий Гордюшин
Орловские полицейские задержали деревенских воришек
Житель Орла отсудил военник у забывшего призвать его в армию военкомата
В Орле больше полусотни лучших педагогов получили почетные награды
В Орле из-за резкого маневра маршрутки пострадала пожилая пассажирка
Орловские перевозчики выступили против новой транспортной схемы
В Орле жильцам сгоревшей коммуналки обещали по 20 тысяч рублей