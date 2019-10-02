Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября
Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября. Дату, к которой рабочие по планам завершат ремонт тротуаров и проезжих частей озвучили в горадминистрации.
Как рассказал Евгений Гришин, курирующий вопросы дорожного хозяйства и транспорта в Орле, сейчас в работе еще пять объектов: это тротуары на Московской и Комсомольской, проезжая часть и тротуары на Пушкина, а также часть улицы 60 лет Октября и Северной. При этом чиновники довольны далеко не всеми работами.
- Темпы работ на улице Комсомольской оставляют желать лучшего. Качество работ на объекте, по оценке ответственных специалистов управления коммунальным хозяйством удовлетворительное, но подрядчику нужно ускоряться, - отметил Евгений Гришин.
"Комсомолка" следит за ходом дорожного ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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