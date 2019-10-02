2019-10-02T14:11:38+03:00
Общество

Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября

Рабочие еще трудятся над ремонтом тротуаров и проезжих частей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сроком завершения сезона дорожных работ в Орле названо 20 ноября. Дату, к которой рабочие по планам завершат ремонт тротуаров и проезжих частей озвучили в горадминистрации.

Как рассказал Евгений Гришин, курирующий вопросы дорожного хозяйства и транспорта в Орле, сейчас в работе еще пять объектов: это тротуары на Московской и Комсомольской, проезжая часть и тротуары на Пушкина, а также часть улицы 60 лет Октября и Северной. При этом чиновники довольны далеко не всеми работами.

- Темпы работ на улице Комсомольской оставляют желать лучшего. Качество работ на объекте, по оценке ответственных специалистов управления коммунальным хозяйством удовлетворительное, но подрядчику нужно ускоряться, - отметил Евгений Гришин.

"Комсомолка" следит за ходом дорожного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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