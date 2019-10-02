2019-10-02T12:25:35+03:00
Общество

Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой Орла

Нововведения грозят им интервалом в 50 минут и переполненными автобусами
Наталья Меркулова
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Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой ОрлаПассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Пассажиры пригородных маршруток возмущены новой транспортной схемой Орла. Об этом на совещании в администрации Орловского района заявили главы поселений.

Они пояснили, существующие сейчас маршруты гораздо удобнее для людей. В случае же введения новой транспортной схемы, многим придется ждать на остановках по 50 минут и ехать в переполненных автобусах.

В частности, так обстоит ситуация для жителей Знаменки. Сейчас туда ходят четыре маршрута – 352, 445, 354 и 456. Согласно нововведениям, пассажирам придется пересаживаться в районе магазина «Чайка».

- К тому же маршрут № 352 укорачивается и жители улицы Березовая (а это порядка тысячи человек) могут остаться без удобного и доступного маршрута, - сообщает пресс-служба Администрации Орловского района.

Более короткий маршрут № 421 (только до Телецентра) не устроит и жителей коттеджного поселка Малая Куликовка и деревни Жуковка.

За сохранение в существующем виде маршрутов №354 (Госплемобъединение – институт ЗБК) и №5 (ТМК Гринн – пос. Булгаковский) выступили главы Пахомовского и Платоновского поселений.

Все замечания по новой единой транспортной схеме направлены в региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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