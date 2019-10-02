2019-10-02T11:52:33+03:00
Общество

Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 году

Городские власти назвали девять объектов, на которые область выделит почти 382 млн. рублей
Наталья Меркулова
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Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 годуСтало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Стало известно, какие дороги в Орле будут ремонтировать в 2020 году. Глава городской администрации Александр Муромский уже утвердил их перечень. Среди них девять объектов.

В программу ремонта на следующий год вошли: Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы города), улицы Автовокзальная, Тульская, Паровозная, Старо-Московская, переулки Южный и Маслозаводской, а также Карачевское шоссе и улица Васильевская (от пер. Западного до Карачевского шоссе).

Теперь УКХ начнет разработку проектно-сметной документации. Всего на ремонт из регионального бюджета выделят 381,8 млн рублей. Определить подрядчиков городские власти планируют в начале 2020 года.

- По поручению Александра Муромского при разработке документации учитывается не только проезжая часть, но и полоса отвода: тротуары, пешеходные ограждения, зеленые зоны и павильоны, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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