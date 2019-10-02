Водитель внедорожника пострадал в ДТП с легковушкой в Орле

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-02T10:04:59+03:00

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В Орле водитель внедорожника пострадал в ДТП с легковушкой. "Рено Дастер" и отечественная "Девятка" столкнулись на Кромском шоссе.

Авария произошла во вторник, 1 октября, в начале пятого часа вечера. Водитель ехал на внедорожнике по Кромскому шоссе со стороны Машиностроительной улицы в сторону Кромской. В районе ТМК "Гринн" он стал поворачивать налево и не рассчитал свой маневр: в прямом направлении в этот момент двигался "ВАЗ". Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля Рено получил телесные повреждения, бригадой СМП доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП, которое вчера произошло на Кромском шоссе. Примерно здесь же утром столкнулись две иномарки: женщина-водитель одной из них пострадала, ее положили в больницу. Кстати, данный участок дороги в ГИБДД признали одним из самых аварийно-опасных в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU