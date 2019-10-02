2019-10-02T09:46:34+03:00
Общество

В Орловской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения

Пересчитают жителей региона, вместе с другими россиянами, в 2020-м году
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцев пересчитают в следующем годуОрловцев пересчитают в следующем годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области началась подготовка к всероссийской переписи населения. Пересчитают жителей региона, вместе с другими россиянами, в 2020-м году.

Перепись населения стартует ровно через год: она пройдет с 1 по 31 октября будущего года. А подготовительные мероприятия ведутся уже сейчас.

- С 20 августа по 18 сентября текущего года в районах области работали регистраторы, которые при обходах домовладений уточняли сведения о численности проживающих, сверяли местоположение строений с картой, вносили на нее вновь построенные дома, исключали разрушенные и сгоревшие, - рассказала руководитель Орелстата Тамара Устинова на вчерашней, 1 октября, пресс-конференции в учреждении.

Идет и подготовка к проведению переписи в цифровом формате и возможности пройти ее в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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