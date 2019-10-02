В Орловской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения
В Орловской области началась подготовка к всероссийской переписи населения. Пересчитают жителей региона, вместе с другими россиянами, в 2020-м году.
Перепись населения стартует ровно через год: она пройдет с 1 по 31 октября будущего года. А подготовительные мероприятия ведутся уже сейчас.
- С 20 августа по 18 сентября текущего года в районах области работали регистраторы, которые при обходах домовладений уточняли сведения о численности проживающих, сверяли местоположение строений с картой, вносили на нее вновь построенные дома, исключали разрушенные и сгоревшие, - рассказала руководитель Орелстата Тамара Устинова на вчерашней, 1 октября, пресс-конференции в учреждении.
Идет и подготовка к проведению переписи в цифровом формате и возможности пройти ее в МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU