В Орел возвращается теплая погода без дождей
В Орел возвращается теплая погода без дождей. Однако прятать зонтики и теплые шарфы еще рано.
Согласно прогнозам Росгидрометцентра, сегодня в городе резко потеплеет. Термометры уверенно зафиксируются на отметке +19 градусов. Весь день орловчан будет радовать солнечная и безоблачная погода без дождя. Южный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
В четверг потеплеет уже до +20 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь, но небо останется ясным. А вот в пятницу температура вновь начнет падать и к выходным термометры покажут уже +12.
В конце недели в Орел, по прогнозам синоптиков, вновь вернутся осенние дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU