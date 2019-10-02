СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-02T09:00:20+03:00

Однако прятать зонтики и теплые шарфы еще рано

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В Орел возвращается теплая погода без дождей. Однако прятать зонтики и теплые шарфы еще рано.

Согласно прогнозам Росгидрометцентра, сегодня в городе резко потеплеет. Термометры уверенно зафиксируются на отметке +19 градусов. Весь день орловчан будет радовать солнечная и безоблачная погода без дождя. Южный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В четверг потеплеет уже до +20 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь, но небо останется ясным. А вот в пятницу температура вновь начнет падать и к выходным термометры покажут уже +12.

В конце недели в Орел, по прогнозам синоптиков, вновь вернутся осенние дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU