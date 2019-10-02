Орловчанка попала в больницу после ДТП возле «ГРИННа»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-02T08:38:40+03:00

Орловчанка попала в больницу после ДТП недалеко от ТМК «ГРИНН» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловчанка попала в больницу после ДТП недалеко от ТМК «ГРИНН». Ее «Хонду Джаз» протаранил 21-летний парень на «Мазде».

Происшествие случилось вчера около 11 часов утра. Водитель «Мазды» ехал по Кромскому шоссе и, поворачивая налево на улицу Автогрейдерная, не уступил женщине-водителю дорогу. В это время автоледи двигалась со встречного направления прямо. Итогом стало практически лобовое столкновение.

Водитель "Мазды" не уступил дорогу автоледи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- После ДТП 46-летняя орловчанка обратилась за медицинской помощью и на машине Скорой помощи была доставлена в больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU