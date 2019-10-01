2019-10-01T17:57:32+03:00
Общество

Освещение на орловских набережных восстановят

Из-за обрыва кабеля фонари не горят вот уже которую неделю
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле восстановят погасшее освещение на набережных Оки и Орлика. Из-за обрыва кабеля фонари на центральном променаде не горят уже которую неделю.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 1 октября, рабочем совещании в мэрии города. Как рассказал Евгений Гришин, замглавы администрации по вопросом городского хозяйства и транспорта, энергетики в ближайшее время исследуют почти километр кабеля, чтобы определить где именно случился обрыв.

После этого УКХ будет искать подрядчика, который починит неисправности. Конкретные сроки, в которые вновь загорятся фонари, не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле стартует сезон катания на коньках
На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку
В Орле скоропостижно скончалась актриса Татьяна Шмелева
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Орловцы смогут по телефону проконсультироваться о гриппе и ОРВИ
Сегодня орловцам пообещали подключить к отоплению все дома
В Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человек
Орловский военкомат объявил в розыск 220 уклонистов от военной службы
Директором орловского ТТП официально стал Юрий Гордюшин
Орловские полицейские задержали деревенских воришек
Житель Орла отсудил военник у забывшего призвать его в армию военкомата
В Орле больше полусотни лучших педагогов получили почетные награды
В Орле из-за резкого маневра маршрутки пострадала пожилая пассажирка
Орловские перевозчики выступили против новой транспортной схемы
В Орле жильцам сгоревшей коммуналки обещали по 20 тысяч рублей