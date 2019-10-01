Освещение на орловских набережных восстановят
В Орле восстановят погасшее освещение на набережных Оки и Орлика. Из-за обрыва кабеля фонари на центральном променаде не горят уже которую неделю.
Тема обсуждалась на сегодняшнем, 1 октября, рабочем совещании в мэрии города. Как рассказал Евгений Гришин, замглавы администрации по вопросом городского хозяйства и транспорта, энергетики в ближайшее время исследуют почти километр кабеля, чтобы определить где именно случился обрыв.
После этого УКХ будет искать подрядчика, который починит неисправности. Конкретные сроки, в которые вновь загорятся фонари, не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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