Освещение на орловских набережных восстановят

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-01T17:57:32+03:00

Из-за обрыва кабеля фонари не горят вот уже которую неделю

Изменить размер текста: A A

В Орле восстановят погасшее освещение на набережных Оки и Орлика. Из-за обрыва кабеля фонари на центральном променаде не горят уже которую неделю.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 1 октября, рабочем совещании в мэрии города. Как рассказал Евгений Гришин, замглавы администрации по вопросом городского хозяйства и транспорта, энергетики в ближайшее время исследуют почти километр кабеля, чтобы определить где именно случился обрыв.

После этого УКХ будет искать подрядчика, который починит неисправности. Конкретные сроки, в которые вновь загорятся фонари, не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU