В Орле стартует сезон катания на коньках
В «ГРИНН» начинает работу каток «МегаЛед»
В Орле стартует сезон катания на конькахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартует сезон катания на коньках. В «ГРИННе» начинает работу «МегаЛед».
Торжественное открытие состоится уже в эту субботу. Любителей активного отдыха ждут заряд бодрости на месяц вперед, стремительное скольжение и новые трюки, а также приятные знакомства с позитивными людьми.
- Собирайте друзей, чтобы разделить с ними незабываемые эмоции! Такое пропустить невозможно! – приглашают гостей организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
5 октября
ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе
ИСТОЧНИК KP.RU