2019-10-01T16:51:05+03:00
Общество

В Орле стартует сезон катания на коньках

В «ГРИНН» начинает работу каток «МегаЛед»
Наталья Меркулова
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В Орле стартует сезон катания на конькахВ Орле стартует сезон катания на конькахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартует сезон катания на коньках. В «ГРИННе» начинает работу «МегаЛед».

Торжественное открытие состоится уже в эту субботу. Любителей активного отдыха ждут заряд бодрости на месяц вперед, стремительное скольжение и новые трюки, а также приятные знакомства с позитивными людьми.

- Собирайте друзей, чтобы разделить с ними незабываемые эмоции! Такое пропустить невозможно! – приглашают гостей организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

5 октября

ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU

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