СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-01T14:46:38+03:00

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Орловцы смогут по телефону проконсультироваться о гриппе и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы жителей региона с 1 по 16 октября: начала свою работу тематическая горячая линия.

Задать вопросы можно о профилактике этих заболеваний, о том, кто наиболее подвержен болезням и почему нужно делать прививку, какие используются вакцины в регионе, где можно пройти вакцинацию и другие.

Спросить специалистов Роспотребнадзора можно в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам в Орле - 42-37-75, 41-53-11; в Ливнах 8 (486 77) 2-07-33, 7-13-34; в Мценске - 8 (486 46) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39; в поселке Кромы - 8 (486 43) 2-15-98; в поселке Верховье - 8 (486 76) 2-47-27, 2-39-49.

Телефон консультационного центра центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» - 75-02-76.

ИСТОЧНИК KP.RU