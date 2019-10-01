Сегодня орловцам пообещали подключить к отоплению все дома

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-01T14:46:13+03:00

Только два дома в Северном районе останутся без тепла еще на 2-3 дня

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Сегодня, 1 октября, на рабочем совещании в мэрии городские власти обсудили процесс подачи отопления в жилые дома. Орловцам пообещали, что в течение сегодняшнего дня тепло придет во все дома.

Среди «холодных квартир» в городе оказались 46 жилых зданий. Причем в двух из них отопление появится только через 2-3 дня. Это дома № 38 и №40 на улице Металлургов. На этих объектах ведутся восстановительные работы.

Многие орловцы волнуются, ведь неожиданная подача тепла может обернуться протечками и поэтому нужно быть дома в это время. Но их управляющие компании не оповещают их о конкретных сроках подключения отопления.

- Нужно обязать управляющие компании разместить информацию о дате подключения отопления на подъездах домов. Кроме того, все адресные обращения жителей, которые поступают через ЕДДС, СМИ и социальные сети нужно отработать в ближайшее время, - дал поручение своему заместителю глава администрации Орла Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU