В Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человек
В Северном районе Орла из школы № 37 эвакуировали 157 человек. В здание из-за короткого замыкания в электрощитке сработала система пожарной безопасности.
Происшествие случилось вчера около 4 часов дня, в самый разгар учебы второй смены. После поступления сигнала о возгорании пожарно-спасательные подразделения города Орла незамедлительно выехали на место.
В течение нескольких минут все ученики и сотрудники школы были эвакуированы.
В ходе проведения разведки было установлено, что замыкание на первом этаже произошло без последующего горения. В ходе происшествия никто не пострадал, - уточнили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU