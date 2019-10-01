2019-10-01T14:04:24+03:00
Происшествия

В Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человек

В здание сработала система пожарной безопасности
Наталья Меркулова
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В Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человекВ Северном районе Орла из школы эвакуировали 157 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Северном районе Орла из школы № 37 эвакуировали 157 человек. В здание из-за короткого замыкания в электрощитке сработала система пожарной безопасности.

Происшествие случилось вчера около 4 часов дня, в самый разгар учебы второй смены. После поступления сигнала о возгорании пожарно-спасательные подразделения города Орла незамедлительно выехали на место.

В течение нескольких минут все ученики и сотрудники школы были эвакуированы.

В ходе проведения разведки было установлено, что замыкание на первом этаже произошло без последующего горения. В ходе происшествия никто не пострадал, - уточнили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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