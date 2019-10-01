2019-10-01T14:08:38+03:00
Общество

Орловский военкомат объявил в розыск 220 уклонистов от военной службы

В регионе начался осенний призыв в армию
Наталья Меркулова
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В Орле начался осенний призыв в армиюВ Орле начался осенний призыв в армиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 1 октября, в военном комиссариате Орла начался набор бойцов на военную службу. 133 орловца уже отобраны для призыва и ждут отправления на службу в Западный военный округ.

Задание на осенний призыв — 168 человек, всего же под категорию подходящую для военной службы подходит 1 556 орловских ребят.

Одновременно с этим городской военкомат объявил в розыск 220 уклонистов, отказывающихся проходит срочную службу. Сейчас их ищут сотрудники полиции, сотрудники городских больниц и поликлиник.

- Обязанность и долг каждого настоящего мужчины — защищать свой дом, своих близких и свое Отечество. Служба в армии относится именно к этой категории моральных ценностей. Кроме того, это еще и школа жизни, уроки которой непременно пригодятся впоследствии, - подчеркнул глава администрации города Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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