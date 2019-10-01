2019-10-01T12:17:05+03:00
Общество

Директором орловского ТТП официально стал Юрий Гордюшин

В должность он вступил с 1 октября
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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У орловского трамвайно-троллейбусного предприятия с сегодняшнего дня новый руководитель. Кресло главы МУПа занял Юрий Гордюшин.

Официально представили нового руководителя на сегодняшней, 1 октября, рабочей планерке в администрации города, передает из зала мэрии корреспондент "КП".Юрий Гордюшин с предприятием и его проблемами знаком не по наслышке: ранее он трудился здесь на должности технического директора, а после отставки прежнего руководителя был исполняющим обязанности главы ТТП.

Напомним, казалось бы бессменный глава ТТП Александр Коровин покинул свой пост 1 августа. По словам самого Коровина, он устал бороться с несправедливостью. На должность начальника ТТП претендовало трое человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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